Бизнес-элиты и олигархат рф скептичны по поводу войны: насчитали уже 15 тыс. российских миллионеров "на выезд" из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Скептицизм по поводу войны среди российских бизнес-элиты и олигархата нарастает, по оценкам, уже 15 тысяч российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть рф. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в ежедневном отчете на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
"В россии ее война ускорила долгосрочный путь государства к авторитаризму. В последние недели дума начала процесс введения 20-летнего срока для россиян, воюющих против российской федерации. Выступление против вторжения также подвергается уголовному преследованию. Несмотря на то, что большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают "спецоперацию", часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие", - указывают в британской разведке.
В Минобороны Британии отмечают, в частности, что "Легион свободы для россии", набранный из россиян, "почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными", а "некоторые высокопоставленные чиновники, скорее всего, отошли на второй план после критики войны".
"Скептицизм по поводу войны, вероятно, также особенно силен среди российской бизнес-элиты и олигархического сообщества. Миграционные заявки предполагают, что 15 000 российских миллионеров (в долларах США), вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на россию. Если это продолжится, то, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, причиненный войной экономике россии", - отметили в британской разведке.
Относительно ситуации на поле боя, то в МО Британии указывают, что "на протяжении последних 24 часов российские силы, вероятно, продолжали попытки набрать обороты на Попаснянском направлении, откуда они пытаются окружить восточный карман с юга".
Дополнение
Война для россии сведет на нет 15 лет экономических достижений, по оценкам Института международных финансов (IIF).