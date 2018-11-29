СМИ: Пять женщин дали показания против режиссера Люка Бессона, сообщив о сексуальных домогательствах

По данным AFP, ссылающегося в среду на информацию сайта Mediapart, к обвинению со стороны бельгийско-нидерландской манекенщицы Сэнд Ван Рой, выдвинутому в мае этого года, теперь прибавились показания еще пяти француженок. Также ранее сайт публиковал сведения о домогательствах Бессона еще к четырем женщинам.

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О недопустимом поведении Бессона сообщили две сотрудницы возглавляемой им корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы киногородок (расположенного на территории “EuropaCorp” в департаменте Сен-Дени) и манекенщица Карин Изамбер, единственная их этих женщин, не скрывающая сейчас от СМИ своего имени. По данным сайта Mediapart, специализирующегося на громких разоблачениях, в отношении одной из них, бывшей помощницы Бессона, режиссером были трижды предприняты действия, которые могут быть расценены как секс по принуждению. Все перечисленные в заявлениях женщин события относятся к периоду 1995-2016 годов.

По данным Mediapart, бывшая студентка киношколы Бессона дала показания полиции в середине июля. При этом она расценивает действия режиссера в ее отношении как “сексуальные домогательства”. Данные события произошли в январе 2016 года, когда она проходила в ходе второго года обучения в киношколе стажировку на съемках фильма “Валериан и город тысячи планет”.

Как сообщил AFP, манекенщица Сэнд Ван Рой, которая подала против Бессона в мае иск, в котором она утверждает, что была им изнасилована в одном из отелей в Париже, теперь направила в судебные инстанции еще и дополнительный иск о других, более ранних притязаний со стороны Бессона.

Ни адвокат Бессона Тьерри Марамбер, ни корпорация “EuropaCorp” никак не отреагировали на направленные им запросы AFP в связи с появлением новых сведений, направленных против знаменитого кинорежиссера.

Как ранее информировал УНН, кксперты международной неправительственной организации Human Rights Watch (“Наблюдение за правами человека”) опубликовали доклад о сексуальном насилии в отношении женщин в КНДР. В своём 86-страничном докладе (“По ночам плачешь и даже не знаешь почему — Сексуальное насилие в отношении женщин в КНДР”) эксперты пришли к выводу, что “недобровольные половые контакты и сексуальное насилие” в Северной Корее носят “настолько обыденный характер, что давно считаются нормой жизни”.