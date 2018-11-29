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ЗМІ: П'ять жінок дали свідчення проти режисера Люка Бессона, повідомивши про сексуальні домагання

ЗМІ: П'ять жінок дали свідчення проти режисера Люка Бессона, повідомивши про сексуальні домагання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Французька юстиція отримала нові відомості щодо сексуальних домагань із боку культового режисера Люка Бессона по відношенню до його співробітниць та знайомих. Про це інформує УНН із посиланням на Agence France-Presse.

За даними AFP, яке посилається на інформацію сайту Mediapart, до звинувачення з боку бельгійсько-нідерландської манекенниці Сенд Ван Рой, висунутому в травні цього року, тепер додалися свідчення ще п’яти француженок. Також раніше сайт публікував відомості про домагання Бессона ще до чотирьох жінок.

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Про неприпустимому поведінці Бессона повідомили дві співробітниці очолюваної ним корпорації Europacorp, дві колишні студентки школи кіномістечка (розташованого на території “EuropaCorp” у департаменті Сен-Дені) і манекенниця Карін Ізамбер, єдина зі цих жінок, що не приховує зараз від ЗМІ свого імені. За даними сайту Mediapart, що спеціалізується на гучних викриттях, щодо однієї із них, екс-помічниці Бессона, режисером було тричі вжито заходів, які можуть бути розцінені як секс із примусу. Всі перераховані в заявах жінок події відносяться до періоду 1995-2016 років.

За даними Mediapart, колишня студентка кіношколи Бессона дала свідчення поліції у середині липня. При цьому вона розцінює дії режисера в її відношенні як “сексуальні домагання”. Дані події відбулися в січні 2016 року, коли вона проходила в ході другого року навчання в кіношколі стажування на зйомках фільму “Валеріан і місто тисячі планет”.

Як повідомило AFP, манекенниця Сенд Ван Рой, яка подала проти Бессона в травні позов, в якому вона стверджує, що була їм зґвалтована в одному з готелів у Парижі, тепер направила до судових інстанцій ще і додатковий позов стосовно інших, більш ранніх домагань з боку Бессона.

Ані адвокат Бессона Тьєррі Марамбер, ані корпорація “EuropaCorp” ніяк не відреагували на спрямовані їм запити AFP у зв’язку з появою нових відомостей, спрямованих проти знаменитого кінорежисера.

Як раніше інформував УНН, кксперти міжнародної неурядової організації Human Rights Watch (“Нагляд за правами людини”) опублікували доповідь про сексуальне насильство по відношенню до жінок у КНДР. У своїй 86-сторінковій доповіді (“Ночами плачеш і навіть не знаєш чому — Сексуальне насильство по відношенню до жінок у КНДР”) експерти прийшли до висновку, що “недобровільні статеві контакти та сексуальне насильство” в Північній Кореї носять “настільки буденний характер, що давно вважаються нормою життя”.

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