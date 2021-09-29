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СМИ: приход талибов к власти в Афганистане спровоцировал рост цен на опиум на черном рынке

СМИ: приход талибов к власти в Афганистане спровоцировал рост цен на опиум на черном рынке

Киев  •  УНН

 • 19016 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Приход к власти в Афганистане представителей движения “Талибан” привел к резкому росту цен на опиум и другие наркотики на черном рынке в стране. К такому выводу пришла в среду газета The Times of India, пишет УНН.

Детали

По ее данным, стоимость опиума увеличилась в Афганистане в три раза после 15 августа, когда талибы взяли под свой контроль Кабул. Контрабандисты платят сейчас местным производителям опиума по 100 долларов за один килограмм, на черном рынке в Европе цена этого наркотика превышает 50 долларов за один грамм.

Влияние на стоимость афганских наркотиков оказывают погодные условия, нестабильная обстановка в Афганистане и закрытие внешних границ, отмечает газета. Однако, по ее информации, рост цены на них производители опиума и его покупатели связывают прежде всего с заявлением в августе представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида о том, что талибы намерены при международной поддержке начать борьбу с незаконным оборотом наркотиков в стране.

Это заставило покупателей наркотиков в Афганистане готовиться к надвигающемуся сокращению производства опиума, спрос на продажу которого увеличился, что привело и к повышению внутренних цен на него, пишет The Times of India. При этом возможное начало борьбы “Талибана” с оборотом наркотиков заставило международную мафию ускорить их вывоз из страны для сбыта за рубежом. Об этом свидетельствует, в частности, захват таможенниками в сентябре в одном из портов индийского штата Гуджарат 3 тонн контрабандного героина из Афганистана.

Контекст

В 2000 году, когда талибы находились у власти в Афганистане, они запретили выращивание опиумного мака как запрещенного исламом и практически уничтожили посевы этой культуры. После свержения в 2001 году власти талибов международной коалицией во главе с США выращивание опиумного мака в Афганистане возобновилось и росло из года в год. По данным ООН, в 2020 году в стране был произведено 6 300 тон опиума. Годовой доход Афганистана от продажи наркотиков составил 2 млрд долларов.

Выращивание опиумного мака остается единственным источником дохода для большого числа афганских крестьян, и это заставляет талибов с осторожностью подходить к осуществлению радикальных планов по искоренению производства наркотиков в стране. Для достижения этой цели Афганистану потребуется широкая международная поддержка, перспективы оказания которой пока остаются неясными, констатирует The Times of India.

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