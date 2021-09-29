ЗМІ: прихід талібів до влади в Афганістані спровокував зріст цін на опіум на чорному ринку

Деталі

За її даними, вартість опіуму зросла в Афганістані в три рази після 15 серпня, коли таліби взяли під свій контроль Кабул. Контрабандисти платять зараз місцевим виробникам опіуму по 100 доларів за один кілограм, на чорному ринку в Європі ціна цього наркотику перевищує 50 доларів за один грам.

Вплив на вартість афганських наркотиків чинять погодні умови, нестабільна обстановка в Афганістані і закриття зовнішніх кордонів, зазначає газета. Однак, за її інформацією, зростання ціни на них виробники опіуму і його покупці пов’язують насамперед із заявою у серпні представника “Талібану” Забіхула Муджахіда про те, що таліби мають намір при міжнародній підтримці почати боротьбу з незаконним обігом наркотиків у країні.

Це змусило покупців наркотиків в Афганістані готуватися до скорочення виробництва опіуму, яке насувається, попит на продаж якого збільшився, що призвело і до підвищення внутрішніх цін на нього, пише The Times of India. При цьому можливий початок боротьби “Талібану” з оборотом наркотиків змусив міжнародну мафію прискорити їхнє вивезення з країни для збуту за кордоном. Про це свідчить, зокрема, захоплення митниками у вересні в одному з портів індійського штату Гуджарат 3 тонн контрабандного героїну з Афганістану.

Контекст

У 2000 році, коли таліби перебували при владі в Афганістані, вони заборонили вирощування опіумного маку як забороненого ісламом і практично знищили посіви цієї культури. Після повалення в 2001 році влада талібів міжнародною коаліцією на чолі з США вирощування опіумного маку в Афганістані відновилося і росло з року в рік. За даними ООН, в 2020 році в країні був вироблено 6 300 тон опіуму. Річний дохід Афганістану від продажу наркотиків склав 2 млрд доларів.

Вирощування опіумного маку залишається єдиним джерелом доходу для великої кількості афганських селян, і це змушує талібів з обережністю підходити до здійснення радикальних планів щодо викорінення виробництва наркотиків в країні. Для досягнення цієї мети Афганістану буде потрібно широка міжнародна підтримка, перспективи надання якої поки залишаються неясними, констатує The Times of India.