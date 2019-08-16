СМИ сообщают, что пираты захватили два корабля с экипажами, среди которых украинцы

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Пираты захватили у берегов Камеруна сразу два торговых судна и похитили из них 17 моряков, сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Камеруна, передает УНН.

“Семнадцать китайских и украинских моряков были похищены, из которых девять китайцев были похищены с одного из судов”, — сказал AFP чиновник администрации порта крупнейшего города Камеруна Дуала.

В свою очередь, представитель Международного морского бюро (International Maritime Bureau, IMB) Ноэль Чунг сообщил APF, что девять моряков азиатского происхождения были похищены пиратами с борта греческого балкера под флагом Либерии. Издание Maritime Bulletin отмечает, что ннападению подверглось судно под названием Victory C.

Вторым атакованным пиратами судном стал, по данным IMB, немецкий сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды. С его борта, как отмечает AFP, были похищены восемь украинских моряков.

Ранее МИД России заявил, что пираты атаковали у берегов Камеруна судно “Мармалайта” (принадлежит немецкой компании MC-Schiffahrt и ходит под флагом Антигуа и Барбуды), похитив с него восемь членов экипажа, в том числе троих россиян.

Однако, в МИД Украины сообщили, что среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, есть один гражданин Украины.

Также следует отметить, что посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия уточняет информацию о наличии граждан Украины среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна.

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