Посольство з’ясовує інформацію щодо викрадення українців піратами біля Камеруну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія уточнює інформацію щодо наявності громадян України серед моряків, захоплених піратами біля берегів Камеруну. Про це в коментарі УНН повідомили в посольстві.
Дипломати зазначили, що їм відомо про поширену в ЗМІ раніше інформацію щодо восьми захоплених українців з екіпажу судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала.
“Ми безпосередньо уточнюємо цю інформацію. Наразі ми зв’язуємось з компетентними органами Камеруну, з власниками судна, з’ясовуємо цю інформацію”, — зазначили в посольстві.
Нагадаємо, раніше сьогодні з’явилась інформація про те, що невідомі викрали моряків з європейських і азіатських країн в Камеруні. Повідомляється, що, ймовірно, це зробили нігерійські пірати.