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Посольство з’ясовує інформацію щодо викрадення українців піратами біля Камеруну

Посольство з’ясовує інформацію щодо викрадення українців піратами біля Камеруну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія уточнює інформацію щодо наявності громадян України серед моряків, захоплених піратами біля берегів Камеруну. Про це в коментарі УНН повідомили в посольстві.

Дипломати зазначили, що їм відомо про поширену в ЗМІ раніше інформацію щодо восьми захоплених українців з екіпажу судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала.

“Ми безпосередньо уточнюємо цю інформацію. Наразі ми зв’язуємось з компетентними органами Камеруну, з власниками судна, з’ясовуємо цю інформацію”, — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні з’явилась інформація про те, що невідомі викрали моряків з європейських і азіатських країн в Камеруні. Повідомляється, що, ймовірно, це зробили нігерійські пірати.

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