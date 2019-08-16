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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122426 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126527 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129044 просмотра

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Посольство выясняет информацию о похищении украинцев пиратами возле Камеруна

Посольство выясняет информацию о похищении украинцев пиратами возле Камеруна

Киев  •  УНН

 • 14142 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия уточняет информацию о наличии граждан Украины среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна. Об этом в комментарии УНН сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что им известно о распространенной в СМИ ранее информацию о восьми захваченных украинцев из экипажа судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Мы непосредственно уточняем эту информацию. Сейчас мы связываемся с компетентными органами Камеруна, с владельцами судна, выясняем эту информацию”, — отметили в посольстве.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Сообщается, что, вероятно, это сделали нигерийские пираты.

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