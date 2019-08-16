Посольство выясняет информацию о похищении украинцев пиратами возле Камеруна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия уточняет информацию о наличии граждан Украины среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна. Об этом в комментарии УНН сообщили в посольстве.
Дипломаты отметили, что им известно о распространенной в СМИ ранее информацию о восьми захваченных украинцев из экипажа судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.
“Мы непосредственно уточняем эту информацию. Сейчас мы связываемся с компетентными органами Камеруна, с владельцами судна, выясняем эту информацию”, — отметили в посольстве.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Сообщается, что, вероятно, это сделали нигерийские пираты.