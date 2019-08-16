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У Камеруні пірати захопили вантажне судно: на борту можуть перебувати 8 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Невідомі викрали моряків з європейських і азіатських країн в Камеруні. Про це повідомляє в четвер агентство France-Presse з посиланням на представника камерунських ВМС, передає УНН з посиланням також на ряд ЗМІ та МЗС РФ.

Моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала. “Ймовірно, це зробили нігерійські пірати. У нас поки немає інформації про кількість викрадених”, — сказав представник флоту. Точних даних про їх національну приналежність він також не надав.

Місцева берегова охорона почала пошуки моряків.

Водночас МЗС Російської Федерації повідомило, що: “По інформації, що надходить, 15 серпня в райoне порту Дуала (Республіка Камерун) невідомими било атаковано вантажне судно “Мармалайта”, яке належить данській компанії “Ультрабалк”, що слідувало під прапорoм Антигуа і Барбуди. За відомостями рекрутингового агентства “Марлоу Навігейшн Росія (м.Санкт Петербург), нападниками були захоплені вісім членів екіпажу, серед яких троє громадян Россійскoй Федерації”.

У повідомленні видання China News вказано іншу інформацію, що: “9 китайських громадян та 8 українських моряків були викрадені на узбережжі Камеруну”.

#BREAKING: 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 16, 2019

Нагадуємо, навесні цього року нігерійські пірати захопили в полон українських моряків.

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