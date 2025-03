У Камеруні пірати захопили вантажне судно: на борту можуть перебувати 8 українців

Моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала. “Ймовірно, це зробили нігерійські пірати. У нас поки немає інформації про кількість викрадених”, — сказав представник флоту. Точних даних про їх національну приналежність він також не надав.

Місцева берегова охорона почала пошуки моряків.

Водночас МЗС Російської Федерації повідомило, що: “По інформації, що надходить, 15 серпня в райoне порту Дуала (Республіка Камерун) невідомими било атаковано вантажне судно “Мармалайта”, яке належить данській компанії “Ультрабалк”, що слідувало під прапорoм Антигуа і Барбуди. За відомостями рекрутингового агентства “Марлоу Навігейшн Росія (м.Санкт Петербург), нападниками були захоплені вісім членів екіпажу, серед яких троє громадян Россійскoй Федерації”.

У повідомленні видання China News вказано іншу інформацію, що: “9 китайських громадян та 8 українських моряків були викрадені на узбережжі Камеруну”.

#BREAKING: 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 16, 2019

Нагадуємо, навесні цього року нігерійські пірати захопили в полон українських моряків.