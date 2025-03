В Камеруне пираты захватили грузовое судно: на борту могут находиться 8 украинцев

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала. “Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных”, — сказал представитель флота. Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил.

Местная береговая охрана начала поиски моряков.

В то же время МИД Российской Федерации сообщило, что: “По поступающей информации, 15 августа в райoне порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными былo атаковано принадлежащее датской компании „Ультрабалк“ грузовoе судно „Мармалайта“, следовавшее под флагoм Антигуа и Барбуды. Пo сведениям рекрутингового агентства „Марлоу Навигейшн Рoссия“ (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены вoсемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российскoй Федерации”

В сообщении издания China News указано другую информацию, что: “9 китайских граждан и 8 украинских моряков были похищены на побережье Камеруна”.

#BREAKING: 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 16, 2019

Напоминаем, весной этого года нигерийские пираты захватили в плен украинских моряков.