ЗМІ повідомляють, що пірати захопили два кораблі з екіпажами, серед яких є українці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Пірати захопили біля берегів Камеруну відразу два торгові судна та викрали з них 17 моряків, повідомляє агентство AFP з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах Камеруну, передає УНН.

“Сімнадцять китайських і українських моряків були викрадені, з яких дев’ять китайців були викрадені з одного з суден”, — сказав AFP чиновник адміністрації порту найбільшого міста Камеруну Дуала.

У свою чергу, представник Міжнародного морського бюро (International Maritime Bureau, IMB) Ноель Чунг повідомив AFP, що дев’ять моряків азіатського походження були викрадені піратами з борта грецького балкера під прапором Ліберії. Видання Maritime Bulletin зазначає, що нападу зазнало судно під назвою Victory C.

Другим атакованим піратами судном став, за даними IMB, німецький суховантаж під прапором Антигуа і Барбуди. З його борту, як зазначає AFP, були викрадені вісім українських моряків.

Раніше МЗС Росії заявив, що пірати атакували біля берегів Камеруну судно “Мармалайта” (належить німецькій компанії MC-Schiffahrt і ходить під прапором Антигуа і Барбуди), викравши з нього вісім членів екіпажу, в тому числі трьох росіян.

Проте, в МЗС України повідомили, що серед моряків, захоплених піратами біля берегів Камеруну, є один громадянин України.

Також слід зазначити, що посольство України у Федеративній Республіці Нігерія уточнює інформацію щодо наявності громадян України серед моряків, захоплених піратами біля берегів Камеруну.

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