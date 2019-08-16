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Серед захоплених біля Камеруну моряків був громадянин України – МЗС

Серед захоплених біля Камеруну моряків був громадянин України – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Серед моряків, захоплених піратами біля берегів Камеруну, є один громадянин України. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора департаменту — начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Так, зі слів співрозмовника, захоплений один український моряк.

“Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб’єктами вживає комплекс заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні з’явилась інформація про те, що невідомі викрали моряків з європейських і азіатських країн в Камеруні. За інформацією ЗМІ, серед них було вісім українських громадян. Повідомляється, що, ймовірно, це зробили нігерійські пірати.

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