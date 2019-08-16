Среди захваченных у Камеруна моряков был гражданин Украины - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, есть один гражданин Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
Так, по словам собеседника, захвачен один украинский моряк.
“Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка”, — сообщил он.
Как сообщал УНН, ранее сегодня появилась информация о том, что неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. По информации СМИ, среди них было восемь украинских граждан. Сообщается, что, вероятно, это сделали нигерийские пираты.