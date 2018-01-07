СМИ сообщили результаты выборов в оккупированной части Кипра

Выборы, которые Республика Кипр считает незаконными, прошли в воскресенье, в голосовании принимали участие более 118 000 избирателей из 190,5 тысячи, внесенных в списки, или 62,44%.

После подсчета 68% бюллетеней лидирует Партия национального единства (ПНИ) — 36,59% голосов, затем идут Республиканская Турецкая партия (РТК) — 21,56%, Партия народа — 16,83%, Партия социальной демократии (ПСД) — 7, 97%, Демократическая партия (ДП) — 7,89%, партия возрождения (ПВ) — 6,74%.

В парламент не прошли две партии — Партия национального спасения (2,34% голосов) и Националистическая демократическая партия (0,09%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Кипре возобновились переворы об объединении острова

Партия национального единства уже празднует победу, но сформировать самостоятельно правительство она не сможет, ей потребуется коалиция с кем-либо из соперников.

На 50 мест в парламенте претендовали 388 кандидатов, в том числе 9 независимых. Среди кандидатов 117 женщин.

Республика Кипр считает выборы на оккупированных территориях нелегитимными, как и все органы власти де-факто.

Как ранее сообщало УНН, украинские олигархи Онищенко и Фукс приобрели у газового магната беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Януковича. В частности, журналисты Al Jazeera выяснили, что Сергей Курченко, известный как “семейный кошелек” Януковича, пытается продать часть активов на сумму 1,5 млрд долларов компании Quickpace Limited, зарегистрированной на Кипре.