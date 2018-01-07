ЗМІ повідомили результати виборів в окупованій частині Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Шість партій пройшли до парламенту невизнаної світовим співтовариством Турецької Республіки Північного Кіпру, створеної на окупованих Туреччиною територіях, повідомляє УНН з посиланням на газету “Phileleftheros”.
Вибори, які Республіка Кіпр вважає незаконними, пройшли в неділю, в голосуванні брали участь понад 118 тисяч виборців з 190,5 тисячі, внесених до списків, або 62,44%.
Після підрахунку 68% бюлетенів лідирує Партія національної єдності (ПНІ) - 36,59% голосів, потім йдуть Республіканська Турецька партія (РТК) - 21,56%, Партія народу - 16,83%, Партія соціальної демократії (ПКД) - 7, 97%, Демократична партія (ДП) - 7,89%, партія відродження (ПВ) - 6,74%.
В парламент не пройшли дві партії - Партія національного порятунку (2,34% голосів) і Націоналістична демократична партія (0,09%).
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Партія національної єдності вже святкує перемогу, але сформувати самостійно уряд вона не зможе, їй буде потрібно коаліція з будь-ким із суперників.
На 50 місць в парламенті претендували 388 кандидатів, у тому числі 9 незалежних. Серед кандидатів 117 жінок.
Республіка Кіпр вважає вибори на окупованих територіях нелегітимними, як і всі органи влади де-факто.
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