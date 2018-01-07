ЗМІ повідомили результати виборів в окупованій частині Кіпру

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23236 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 58022 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 71355 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 70197 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99825 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73437 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83335 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95873 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88085 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189149 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
93%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 6848 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 4948 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 6808 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 7346 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 12927 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 71353 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189149 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343183 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277859 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14930 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13643 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 70194 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21168 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26259 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

ЗМІ повідомили результати виборів в окупованій частині Кіпру

Київ • УНН

 • 10813 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Шість партій пройшли до парламенту невизнаної світовим співтовариством Турецької Республіки Північного Кіпру, створеної на окупованих Туреччиною територіях, повідомляє УНН з посиланням на газету “Phileleftheros”.

ЗМІ повідомили результати виборів в окупованій частині Кіпру

Вибори, які Республіка Кіпр вважає незаконними, пройшли в неділю, в голосуванні брали участь понад 118 тисяч виборців з 190,5 тисячі, внесених до списків, або 62,44%.

Після підрахунку 68% бюлетенів лідирує Партія національної єдності (ПНІ) - 36,59% голосів, потім йдуть Республіканська Турецька партія (РТК) - 21,56%, Партія народу - 16,83%, Партія соціальної демократії (ПКД) - 7, 97%, Демократична партія (ДП) - 7,89%, партія відродження (ПВ) - 6,74%.

В парламент не пройшли дві партії - Партія національного порятунку (2,34% голосів) і Націоналістична демократична партія (0,09%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кіпрі відновилися перевори про об’єднання острова

Партія національної єдності вже святкує перемогу, але сформувати самостійно уряд вона не зможе, їй буде потрібно коаліція з будь-ким із суперників.

На 50 місць в парламенті претендували 388 кандидатів, у тому числі 9 незалежних. Серед кандидатів 117 жінок.

Республіка Кіпр вважає вибори на окупованих територіях нелегітимними, як і всі органи влади де-факто.

Як раніше повідомляло УНН, українські олігархи Онищенко і Фукс придбали у газового магната-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Януковича. Зокрема, журналісти Al Jazeera з’ясували, що Сергій Курченко, відомий як “сімейний гаманець” Януковича, намагається продати частину активів на суму 1,5 млрд доларів компанії Quickpace Limited, зареєстрованої на Кіпрі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,320.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.45