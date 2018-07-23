СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании

29-летняя потерпевшая туристка рассказала полиции, что во время знакомства в баре “Линкерс” на одном из курортов в Сан-Антонио мужчины дали ей две неизвестные таблетки. Затем они отвезли ее отвезли ее на пляж, а затем в свои апартаменты, где надругались над ней.

Инцидент произошел рано утром в четверг 19 июля. Боксеры были задержаны в тот же день. Все они опровергают свою причастность к изнасилованию. После слушания в суде братьев Аптон оставили под арестом, а Смита и четвертого злоумышленника выпустили под залог.

Хорошо осведомленный источник заявил Daily Mail, что утверждения пострадавшей туристки воспринимаются очень серьезно. По его словам, девушка познакомилась с боксерами, когда отдыхала с подругами в баре. Подруги оставили ее, сказав, что вернутся. Потом женщина плохо себя почувствовала, и новые знакомые предложили сопроводить ее обратно в отель. После один из них дал ей две таблетки, и они пошли на пляж, потом отправились апартаменты боксеров, где те силой удерживали ее и насиловали.

Как сообщал УНН, Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста.