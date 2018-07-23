СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39248 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102320 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124340 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131873 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169071 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153329 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181287 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

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СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании

СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 43889 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Британские боксеры — братья Пол Аптон и Сонни Аптон, а также Брэдли Смит задержаны по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает УНН.

29-летняя потерпевшая туристка рассказала полиции, что во время знакомства в баре “Линкерс” на одном из курортов в Сан-Антонио мужчины дали ей две неизвестные таблетки. Затем они отвезли ее отвезли ее на пляж, а затем в свои апартаменты, где надругались над ней.

Инцидент произошел рано утром в четверг 19 июля. Боксеры были задержаны в тот же день. Все они опровергают свою причастность к изнасилованию. После слушания в суде братьев Аптон оставили под арестом, а Смита и четвертого злоумышленника выпустили под залог.

Хорошо осведомленный источник заявил Daily Mail, что утверждения пострадавшей туристки воспринимаются очень серьезно. По его словам, девушка познакомилась с боксерами, когда отдыхала с подругами в баре. Подруги оставили ее, сказав, что вернутся. Потом женщина плохо себя почувствовала, и новые знакомые предложили сопроводить ее обратно в отель. После один из них дал ей две таблетки, и они пошли на пляж, потом отправились апартаменты боксеров, где те силой удерживали ее и насиловали.

Как сообщал УНН, Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста.

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