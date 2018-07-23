ЗМІ повідомили про затримання на Ібіці 4 боксерів у справі про зґвалтування

29-річна потерпіла туристка розповіла поліції, що під час знайомства в барі “Лінкерс” на одному з курортів в Сан-Антоніо чоловіки дали їй дві невідомі таблетки. Потім вони відвезли її відвезли її на пляж, а потім в свої апартаменти, де поглумилися над нею.

Інцидент стався рано вранці в четвер 19 липня. Боксери були затримані в той же день. Всі вони спростовують свою причетність до зґвалтування. Після слухання в суді братів Аптон залишили під арештом, а Сміта і четвертого зловмисника випустили під заставу.

Добре поінформоване джерело заявило Daily Mail, що твердження потерпілої туристки сприймаються дуже серйозно. За його словами, дівчина познайомилася з боксерами, коли відпочивала з подругами в барі. Подруги залишили її, сказавши, що повернуться. Потім жінка погано себе відчула, і нові знайомі запропонували супроводжувати її назад в готель. Після один з них дав їй дві таблетки, і вони пішли на пляж, потім вирушили апартаменти боксерів, де ті силою утримували її і ґвалтували.

Як повідомляв УНН, Daily Mail заплатить штраф за неправдиві допінгові звинувачення футболіста.