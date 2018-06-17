СМИ сообщили о взятом в плен лидере "Аль-Каиды"

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Ливийская национальная армия взяла в плен Абу Сафьяну бен Каму — одного из лидеров террористической группировки “Аль-Каида”. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источник в командовании этой военной операции, которая проходила в городе Дерна, передает УНН.

По данным собеседника телеканала, вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерни, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Al-Arabiya отмечает, что 59-летний Абу Сафьян бен Каму — один из наиболее авторитетных лидеров террористической сети. Покинул Ливию в начале 1980-х годов, проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение.

В 2011 году бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев. Одним из терактов, совершенных боевиками под руководством бен Каму, считается нападение на консульство США в ливийском Бенгази: в сентябре 2012 года во время атаки на дипмиссию погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов.

Напомним, главарь пакистанской радикальной группировки “Техрик-е Талибан Пакистан” (“Движение талибов Пакистана”) Фазлулла ликвидированы в результате удара беспилотника ВВС США на востоке Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Мохамаад Радманиш.

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