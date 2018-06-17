ЗМІ повідомили про взятого у полон лідера "Аль-Каїди"

За даними співрозмовника телеканалу, збройні сили Лівії заарештували бен Каму під час рейду на одну з останніх укріплених позицій терористів у Дерні, коли у групи бойовиків, якою він керував, закінчилися боєприпаси.

Al-Arabiya зазначає, що 59-річний Абу Саф’ян бен Каму — один з найбільш авторитетних лідерів терористичної мережі. Покинув Лівію на початку 1980-х років, проходив навчання в тренувальних таборах в Афганістані. Під час перебування Усами бен Ладена в Судані бен Каму був його особистим водієм. Був схоплений спецназом США і поміщений у в’язницю Гуантанамо. У 2007 році був екстрадований до Лівії, де продовжив відбувати тюремне ув’язнення.

У 2011 році втік з в’язниці в Тріполі під час протестів повстанців. Одним з терактів, скоєних бойовиками під керівництвом бен Каму, вважається напад на консульство США в лівійському Бенгазі: у вересні 2012 року під час атаки на дипмісію загинули американський посол у Лівії Крістофер Стівенс і ще троє американських дипломатів.

Нагадаємо, ватажок пакистанської радикального угруповання “Техрік-і-талібан Пакистан” (“Рух талібів Пакистану”) Фазлулла ліквідовано в результаті удару безпілотника ВПС США на сході Афганістану. Про це заявив речник Міністерства оборони Афганістану Мохамаад Радманіш.