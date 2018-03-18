СМИ сообщили о возможной скорой отставке премьера Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и некоторые члены правительства страны вскоре могут покинуть свои посты, сообщает телеканал “Рустави 2” со ссылкой на источник, передает УНН.
Согласно данным телеканала, тема о возможном уходе Квирикашвили стала активно обсуждаться после недавней публикации главой правительства открытого письма в адрес российского руководства с призывом наладить двусторонние отношения. “Рустави 2” сообщает, что позиция Квирикашвили о желании урегулировать отношения с Россией поддержали в его команде далеко не все.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД рассказали о пострадавших на курорте в Грузии украинцах
Согласно информации телекомпании, вместе с Квирикашвили в отставку могут уйти глава МВД Георгий Гахар и министр финансов Мамука Бахтадзе, а их места займут близкие родственники Иванишвили.
Вопрос кадровых перестановок в правительстве Грузии обсуждаются в СМИ в последнее время все активнее из-за частых заседания политсовета партии. При этом члены правящей команды не уточняют, о чем идет разговор на политсовете.
Источник телеканала также добавил, что основное решение об отставке премьера будет принимать основатель правящей партии “Грузинская мечта”, бывший премьер Иванишвили.
Напомним, Тбилиси пообещал тесно сотрудничать с ЕС для снижения нелегальной миграции из Грузии в страны Евросоюза, продолжается вследствие злоупотреблений безвизовым режимом. Об этом заявил 8 марта еврокомиссар по миграции, внутренних дел и гражданства Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел.