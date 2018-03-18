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ЗМІ повідомили про можливу швидку відставку прем'єра Грузії

ЗМІ повідомили про можливу швидку відставку прем'єра Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і деяких членів уряду країни незабаром можуть залишити свої посади, повідомляє телеканал “Руставі 2” з посиланням на джерело, передає УНН.

За даними телеканалу, тема про можливий відхід Квірікашвілі стала активно обговорюватися після недавньої публікації главою уряду відкритого листа на адресу російського керівництва із закликом налагодити двосторонні відносини. “Руставі 2” повідомляє, що позицію Квірікашвілі про бажання врегулювати відносини з Росією підтримали у його команді далеко не всі.

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Згідно з інформацією телекомпанії, разом з Квірікашвілі у відставку можуть піти глава МВС Георгій Гахар і міністр фінансів Мамука Бахтадзе, а їх місця займуть близькі родичі Іванішвілі.

Питання кадрових перестановок в уряді Грузії обговорюються в ЗМІ останнім часом все активніше через часті засідання політради партії. При цьому члени правлячої команди не уточнюють, про що саме йде розмова на політраді.

Джерело телеканалу також додало, що основне рішення про відставку прем’єра буде приймати засновник правлячої партії “Грузинська мрія”, колишній прем’єр Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо, Тбілісі пообіцяв тісно співпрацювати з ЄС для зниження нелегальної міграції з Грузії до країн Євросоюзу, яка триває внаслідок зловживань безвізовим режимом. Про це заявив 8 березня єврокомісар з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос на прес-конференції у Брюсселі за підсумками зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ.

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