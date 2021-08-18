СМИ: посольство Афганистана в Таджикистане просит Интерпол задержать экс-президента Ашрафа Гани
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Посольство Афганистана в Таджикистане обратилось в Интерпол с просьбой задержать президента Афганистана Ашрафа Гани, местоположение которого остается неизвестным по сей день. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Tolo News, передает УНН.
Цитата
“По словам источников, посольство Афганистана в Таджикистане обратилось в полицию Интерпола с просьбой задержать Ашрафа Гани, Хамдаллаха Мохиба и Фазала Махмуда Фазли по обвинению в хищении народного богатства, чтобы средства могли быть возвращены в Афганистан”, — сообщил телеканал.
Детали
Сообщается также, что, по словам источников, афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар в среду заявил, что в соответствии с Конституцией, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый вице-президент становится временно исполняющим его обязанности, а Амрулла Салех в настоящее время является официальным исполняющим обязанности президента.
Что было ранее
Отметим, что накануне Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства и призвал сопротивляться талибам. Он обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они оказали ему свою поддержку. Салех также обратился к народу Афганистана, призвав сопротивляться Талибану.
Дополнение
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что Гани полетел в Узбекистан.
Однако позже местные СМИ сообщили, что Гани находится в Омане.