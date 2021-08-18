ЗМІ: посольство Афганістану в Таджикистані просить Інтерпол затримати експрезидента Ашрафа Гані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Посольство Афганістану в Таджикистані звернулося до Інтерполу з проханням затримати президента Афганістану Ашрафа Гані, місце розташування якого залишається невідомим до цього дня. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал Tolo News, передає УНН.
Цитата
“За словами джерел, посольство Афганістану в Таджикистані звернулося в поліцію Інтерполу з проханням затримати Ашрафа Гані, Хамдаллаха Мохіба і фаза Махмуда Фазлі за звинуваченням у розкраданні народного багатства, щоб кошти могли бути повернуті в Афганістан”, — повідомив телеканал.
Деталі
Повідомляється також, що, за словами джерел, афганський посол у Таджикистані Мохаммад Захір Агбар в середу заявив, що відповідно до Конституції, в разі відсутності, втечі або смерті президента, перший віцепрезидент стає тимчасово виконуючим його обов’язки, а Амрулла Салех в даний час є офіційним виконуючим обов’язки президента.
Що було раніше
Зазначимо, що напередодні Салех оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави і закликав чинити опір талібам. Він звернувся до всіх світових лідерів, щоб вони надали йому свою підтримку. Салех також звернувся до народу Афганістану, закликавши чинити опір Талібану.
Доповнення
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Особистий охоронець президента Афганістану Ашрафа Гані повідомив, що Гані полетів в Узбекистан.
Однак пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що Гані знаходиться в Омані.