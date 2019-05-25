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СМИ распространили кадры с вероятным подозреваемым во взрыве в Лионе

СМИ распространили кадры с вероятным подозреваемым во взрыве в Лионе

Киев  •  УНН

 • 8968 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Кадр из видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлен человек, устроивший взрыв в Лионе, продемонстрировал в эфире телеканал BFM. Информация о его личности по-прежнему не оглашается, пишет УНН.

На изображении мужчина в черной футболке и светлых шортах везет рядом с собой велосипед. Помимо того, что качество видео с уличной камеры низкое, черты лица мешают разглядеть большие темные очки, а также головной убор. Ранее СМИ сообщали о том, что у подозреваемого на голове был капюшон и кепка с длинным козырьком.

Согласно распространенной ранее информации, речь идет о мужчине в возрасте 30-35 лет. Никаких других данных СМИ не публикуют.

Стоит также добавить, что служба безопасности окружила вокзал Лион-Перраш через сумку, обнаруженную в переходе к автобусам. Об этом в пятницу сообщила газета Le Progres через несколько часов после взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго.

Explosion à Lyon: la photo du suspect diffuséehttps://t.co/WuAznZGd8P pic.twitter.com/pPxl8ab1Cf

— BFMTV (@BFMTV) 24 мая 2019 г.

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