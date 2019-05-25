ЗМІ поширили кадри з імовірним підозрюваним у вибуху в Ліоні

КИЇВ. 25 травня. УНН. Кадр з відеозапису, на якому, імовірно, зображена людина, яка влаштувала вибух в Ліоні, продемонстрував в ефірі телеканал BFM. Інформація про його особистості як і раніше не оголошується, пише УНН.