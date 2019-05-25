ЗМІ поширили кадри з імовірним підозрюваним у вибуху в Ліоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Кадр з відеозапису, на якому, імовірно, зображена людина, яка влаштувала вибух в Ліоні, продемонстрував в ефірі телеканал BFM. Інформація про його особистості як і раніше не оголошується, пише УНН.
На зображенні чоловік у чорній футболці і світлих шортах везе поруч з собою велосипед. Крім того, що якість відео з вуличної камери низька, риси обличчя заважають розгледіти великі темні окуляри, а також головний убір. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що у підозрюваного на голові був капюшон і кепка з довгим козирком.
Згідно з поширеною раніше інформації, мова йде про чоловіка у віці 30-35 років. Ніяких інших даних ЗМІ не публікують.
Варто також додати, що служба безпеки оточила вокзал Ліон-Перраш через сумку, виявлену в переході до автобусів. Про це в п’ятницю повідомила газета Le Progres через кілька годин після вибуху на пішохідній вулиці Віктора Гюго.
Explosion à Lyon: la photo du suspect diffuséehttps://t.co/WuAznZGd8P pic.twitter.com/pPxl8ab1Cf— BFMTV (@BFMTV) 24 мая 2019 г.