СМИ: после Brexit ЕС планирует открыть в Лондоне представительство с 29 дипломатов

Лондонское представительство будет официально именоваться не посольством, а “делегацией”, и станет составной частью внешнеполитической службы ЕС (Европейской службы внешних действий). Кроме того, еще одно небольшое представительство ЕС появится в административном центре Северной Ирландии — Белфасте. В нем будут работать всего пять сотрудников, которые будут отслеживать ход практического выполнения в Ольстере положений итогового соглашения по Brexit между Великобританией и Евросоюзом. Соответственно, североирландская миссия ЕС станет функционировать после марта 2019 года только при условии заключения указанной сделки между Лондоном и Брюсселем.

В то же время Европейская комиссия (ЕК), вероятнее всего, закроет свои нынешние представительства в Шотландии и Уэльсе. Помимо них, ЕК имеет свой главный британский офис на лондонской площади Смит-сквер совсем рядом со зданием британского парламента. Дом, занимаемый органом исполнительной власти ЕС с 2010 года, раньше служил штаб- квартирой Консервативной партии, а теперь носит название Europe House, где работают 27 сотрудников Еврокомиссии. Вопрос о том, сохранит ли Евросоюз свое представительство после Brexit именно в этом доме, пока остается открытым.

Как сообщал УНН, Мэй получила уступки от ЕС, чтобы сохранить в таможенном союзе всю Великобританию.