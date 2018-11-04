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ЗМІ: Мей отримала поступки від ЄС, щоб зберегти в митному союзі всю Велику Британію

Київ • УНН

 • 8499 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей домоглася від Брюсселя поступок, які дозволять їй зберегти всю Велику Британію в складі митного союзу ЄС, уникнувши появи жорсткого кордону в Північній Ірландії. Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на джерела, інформує УНН.

За даними видання, Мей також знаходиться на шляху до досягнення політичної угоди про майбутнє економічне партнерство з ЄС.

Як повідомляє агентство Reuters, представник прем’єра назвав інформацію The Sunday Times “спекуляцією”, додавши, що переговори тривають.

Нагадуємо, прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей домовилася з ЄС про те, що британські компанії із надання фінансових послуг матимуть доступ до європейських ринків після виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомила в четвер газета The Times із посиланням на джерела в уряді. За даними видання, учасники переговорів від Сполученого Королівства і ЄС досягли попередньої угоди з усіх аспектів майбутніх взаємин між Великою Британією та Євросоюзом у сфері послуг, а також обміну інформацією.

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