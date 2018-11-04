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СМИ: Мэй получила уступки от ЕС, чтобы сохранить в таможенном союзе всю Великобританию

СМИ: Мэй получила уступки от ЕС, чтобы сохранить в таможенном союзе всю Великобританию

Киев  •  УНН

 • 8499 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза ​​Мэй добилась от Брюсселя уступок, которые позволят ей сохранить всю Великобританию в составе таможенного союза ЕС, избежав появления жесткой границы в Северной Ирландии. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники, передает УНН.

По данным издания, Мэй также находится на пути к достижению политической сделки о будущем экономическом партнерстве с ЕС.

Как сообщает агентство Reuters, представитель премьера назвал информацию The Sunday Times “спекуляцией”, добавив, что переговоры продолжаются.

Напоминаем, премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй договорилась с ЕС о том, что британские компании по предоставлению финансовых услуг будут иметь доступ к европейским рынкам после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила в четверг газета The Times со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, участники переговоров от Соединенного Королевства и ЕС достигли предварительного соглашения по всем аспектам будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом в сфере услуг, а также обмена информацией.

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