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ЗМІ: після Brexit ЄС планує відкрити в Лондоні представництво з 29 дипломатів

ЗМІ: після Brexit ЄС планує відкрити в Лондоні представництво з 29 дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Європейський союз планує відкрити в Лондоні після Brexit своє нове представництво, яке буде складатися з 29 дипломатичних співробітників. Про це в суботу повідомила телерадіомовна корпорація BBC, за інформацією якої дані плани будуть обговорюватися Брюсселем на наступному тижні, інформує УНН.

Лондонське представництво буде офіційно називатись не посольством, а “делегацією”, і стане складовою частиною зовнішньополітичної служби ЄС (Європейської служби зовнішніх дій). Крім того, ще одне невелике представництво ЄС з’явиться в адміністративному центрі Північної Ірландії — Белфасті. У ньому працюватимуть всього п’ять співробітників, які будуть відслідковувати хід практичного виконання в Ольстері положень підсумкової угоди по Brexit між Великою Британією і Євросоюзом. Відповідно, Північноірландська місія ЄС стане функціонувати після березня 2019 роки тільки за умови укладення зазначеної угоди між Лондоном і Брюсселем.

У той же час Європейська комісія (ЄК), найімовірніше, закриє свої нинішні представництва в Шотландії та Уельсі. Крім них, ЄК має свій головний британський офіс на лондонській площі Сміт-сквер зовсім поруч з будівлею британського парламенту. Будинок, яку він обіймав органом виконавчої влади ЄС з 2010 року, раніше служив штаб-квартирою Консервативної партії, а тепер носить назву Europe House, де працюють 27 співробітників Єврокомісії. Питання про те, чи збереже Євросоюз своє представництво після Brexit саме в цьому будинку, поки залишається відкритим.

Як повідомляв УНН, Мей отримала поступки від ЄС, щоб зберегти в митному союзі всю Велику Британію.

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