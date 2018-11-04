ЗМІ: після Brexit ЄС планує відкрити в Лондоні представництво з 29 дипломатів

Лондонське представництво буде офіційно називатись не посольством, а “делегацією”, і стане складовою частиною зовнішньополітичної служби ЄС (Європейської служби зовнішніх дій). Крім того, ще одне невелике представництво ЄС з’явиться в адміністративному центрі Північної Ірландії — Белфасті. У ньому працюватимуть всього п’ять співробітників, які будуть відслідковувати хід практичного виконання в Ольстері положень підсумкової угоди по Brexit між Великою Британією і Євросоюзом. Відповідно, Північноірландська місія ЄС стане функціонувати після березня 2019 роки тільки за умови укладення зазначеної угоди між Лондоном і Брюсселем.

У той же час Європейська комісія (ЄК), найімовірніше, закриє свої нинішні представництва в Шотландії та Уельсі. Крім них, ЄК має свій головний британський офіс на лондонській площі Сміт-сквер зовсім поруч з будівлею британського парламенту. Будинок, яку він обіймав органом виконавчої влади ЄС з 2010 року, раніше служив штаб-квартирою Консервативної партії, а тепер носить назву Europe House, де працюють 27 співробітників Єврокомісії. Питання про те, чи збереже Євросоюз своє представництво після Brexit саме в цьому будинку, поки залишається відкритим.

Як повідомляв УНН, Мей отримала поступки від ЄС, щоб зберегти в митному союзі всю Велику Британію.