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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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СМИ подсчитали количество ложных высказываний Трампа за день

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Газета The Washington Post подсчитала, что президент США Дональд Трамп врет в среднем 22 раза в день с начала 2019 года. Издание ссылается на собственную базу данных Fact Checker, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

По данным газеты, в 2017 году Трамп выдвигал в среднем почти шесть ложных высказываний в день, также вводящих в заблуждение, а в 2018 году — 16,5. WP отмечает, что на ежегодной конференции консервативных политических действий 2 марта он солгал 104 раза. По состоянию на 3 марта всего за время президентства Трамп соврал или сделал вводящие в заблуждение заявления 9014 раз.

Газета приводит примеры таких высказываний а​мериканского лидера. По мнению WP, ими являются слова о лучших показателях США по занятости населения и уровню безработицы, количестве участников митингов сторонников Трампа и другие.

Проверкой высказываний американского президента также занимается телеканал CNN. Перед промежуточными выборами в конгресс в 2018 году телеканал собрал заявления Трампа и определил, что некоторые из них “просто не подтверждаются никакими доказательствами”, а некоторые верны, но “дико преувеличены”.

Напоминаем, Трамп заявил, что слушания c Коэном могли поспособствовать тому, что он покинул саммит с КНДР.

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