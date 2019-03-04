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ЗМІ підрахували кількість помилкових висловлювань Трампа за день

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Газета The Washington Post підрахувала, що президент США Дональд Трамп бреше в середньому 22 рази в день з початку 2019 року. Видання посилається на власну базу даних Fact Checker, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

За даними газети, в 2017 році Трамп висував в середньому майже шість неправдивих висловлювань в день, що також вводять в оману, а в 2018 році — 16,5. WP зазначає, що на щорічній конференції консервативних політичних дій 2 березня він збрехав 104 рази. Станом на 3 березня за весь за час президентства Трамп збрехав або зробив заяви, які вводять в оману 9014 раз.

Газета наводить приклади таких висловлювань американського лідера. На думку WP, ними є слова про кращі показники США по зайнятості населення та рівню безробіття, кількості учасників мітингів прихильників Трампа та інші.

Перевіркою висловлювань американського президента також займається телеканал CNN. Перед проміжними виборами в конгрес в 2018 році телеканал зібрав всі заяви Трампа і визначив, що деякі з них “просто не підтверджуються жодними доказами”, а деякі вірні, але “дико перебільшені”.

Нагадуємо, Трамп заявив, що слухання з Коеном могли посприяти тому, що він покинув саміт з КНДР.

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