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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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СМИ: Париж "сошел с ума" празднуя выход национальной сборной в финал ЧМ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Для сборной Франции это третий выход в финал чемпионата мира. Впервые это произошло в 1998 году на домашнем для Франции мундиале (тогда Франция стала чемпионом). Второй раз — в 2006 году в Германии (французская сборная уступила сборной Италии) и поэтому в течение ночи на улицах французской столицы тысячи людей праздновали победу над Бельгией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французские СМИ, в частности L’Equipe.

Власти Парижа подготовились к просмотру первого матча полуфинала и установили на площади Отель-де-Виль большой экран для трансляции матча, который привлек тысячи людей.

До сих пор в Париже и большинстве других крупных городов Франции трансляции матчей ЧМ-2018 в общественных местах не проводились. Из-за повышенной террористической угрозы МВД Франции в мае объявило, что не разрешит муниципальным властям монтировать на улицах экраны и сооружать фан-зоны для просмотра футбольных матчей. Единственными местами, где в стране можно было смотреть игры чемпионата вне дома, оставались бары, кафе и рестораны.

В мэрии, однако, заявили, что в случае, если французская команда выйдет в полуфинал чемпионата, для парижан организуют массовый просмотр на площади перед ратушей. После победы французов над сборной Уругвая в четвертьфинале в городской администрации подтвердили, что это обещание будет выполнено. Уже за час до стартового свистка площадь перед мэрией была переполнена, и подобраться к экрану было почти невозможно — подходы блокировала полиция. Также были перекрыты для движения соседние с ратушей улице, из-за чего центральный район превратился в пешеходную зону.

После звука финального свистка, что означало победу национальной команды и ее выход в финал чемпионата мира по футболу, десятки тысяч фанатов отправились на Елисейские поля. Жители Парижа выполняли мотив “On est en finale” ( “Мы в финале”). “Сейчас поедем все на Елисейские”, — заявил один из болельщиков.

Гудками клаксонов фанатов поддерживали водители автомобилей, городских автобусов, такси, а также полицейские. Из окон некоторых патрульных машин развевались французские флаги. Столичные власти заранее готовились к большому скоплению людей. Накануне Префектура полиции Парижа заявила о том, что “в случае победы сборной Франции есть все основания полагать, что значительное количество болельщиков придет праздновать это событие на авеню Елисейских Полей”. Чтобы оперативно перекрыть дорожное движение и обеспечить безопасность, власти задействовали 1,2 тысячи полицейских.

Среди десятков журналистов, телекамер, которые фиксировали моменты триумфа и телевизионных эфиров, которые в прямой трансляции сообщили всей стране, национальная команда — пробилась в финал в третий раз в истории, большое количество изданий зафиксировали народные гуляния. В частности подобный репортаж опубликовала газета Le Monde, фоторепортаж с места событий можно увидеть и в столичном издании Le Parisien.

Главное спортивное издание страны L’Equipe — разместило фотографии национальной команды на обложку нового выпуска, который выйдет в свет сегодня утром.

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