ЗМІ: Париж "зійшов з розуму" святкуючи вихід національної збірної у фінал ЧС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Для збірної Франції це третій вихід у фінал чемпіонату світу. Вперше це сталося в 1998 році на домашньому для Франції мундіалі (тоді Франція стала чемпіоном). Другий раз — в 2006 році в Німеччині (французька збірна поступилася збірній Італії) і через це протягом ночі на вулицях французської столиці тисячі людей святкували перемогу над Бельгією. Про це повідомляє УНН з посиланням на французькі ЗМІ, зокрема L’Equipe.

Влада Парижа підготувалася до перегляду першого матчу півфіналу і встановила на площі Готель-де-Віль великий екран для трансляції матчу, який привабив тисячі людей.

До сьогодні в Парижі і більшості інших великих міст Франції трансляції матчів ЧС-2018 в громадських місцях не проводилися. Через підвищену терористичну загрозу МВС Франції в травні оголосив, що не дозволить муніципальній владі монтувати на вулицях екрани і споруджувати фан-зони для перегляду футбольних матчів. Єдиними місцями, де в країні можна було дивитися ігри чемпіонату поза домом, залишалися бари, кафе і ресторани.

У мерії, однак, заявили, що в разі, якщо французька команда вийде в півфінал чемпіонату, для парижан організовують масовий перегляд на площі перед ратушею. Після перемоги французів над збірною Уругваю в чвертьфіналі в міській адміністрації підтвердили, що ця обіцянка буде виконана. Вже за годину до стартового свистка площа перед мерією була переповнена, і підібратися до екрану було майже неможливо — підходи блокувала поліція. Також були перекриті для руху сусідні з ратушею вулиці, через що центральний район перетворився на пішохідну зону.

Після звуку фінального свистка, що означало перемогу національної команди і її вихід у фінал чемпіонату світу з футболу, десятки тисяч фанатів попрямували на Єлисейські поля. Жителі Парижа виконували мотив “On est en finale” (“Ми в фіналі”). “Зараз поїдемо все на Єлисейські”, — заявив один з уболівальників.

Гудками клаксонів фанатів підтримували водії автомобілів, міських автобусів, таксі, а також поліцейські. З вікон деяких патрульних машин майоріли французькі прапори. Столична влада заздалегідь готувалася до великого скупчення людей. Напередодні Префектура поліції Парижа заявила про те, що “в разі перемоги збірної Франції є всі підстави вважати, що значна кількість уболівальників прийде святкувати цю подію на авеню Єлисейських Полів”. Щоб оперативно перекрити дорожній рух і забезпечити безпеку, влада задіяла 1,2 тисячі поліцейських.

Серед десятків журналістів, телекамер, які фіксували моменти тріумфу та телевізійних ефірів, котрі у прямій трансляції повідомили усій країні, що національна команда — пробилася до фіналу втретє в історії, велика кількість видань зафіксувала народні гуляння. Зокрема подібний репортаж опублікувала газета Le Monde, фоторепортаж з місця подій також можна побачити і у столичному виданні Le Parisien.

Головне спортивне видання країни L’Equipe — розмістило фотографії національної команди на обкладинку нового випуску, який вийде друком сьогодні ранком.

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