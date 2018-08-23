СМИ: Манафорта не признали виновным по всем пунктам из-за позиции одной из присяжных

По его данным, эту информацию подтвердила 52-летняя американка Пола Данкан, которая входила в жюри.

По словам Данкан, единственной противницей признания Манафорта виновным по всем 18 пунктам была одна женщина, заявлявшая, что у нее “имеются обоснованные сомнения”. “Мы все пытались убедить ее взглянуть на документальные свидетельства, мы раз за разом раскладывали их перед ней, но она все равно говорила, что у нее есть обоснованные сомнения”, — рассказала Данкан.

Обсуждение вердикта среди присяжных продолжалось четыре дня. Имена членов жюри официально не разглашаются. Как правило, оно состоит в США из 12 человек, однако в некоторых случая бывают исключения. В случае, если присяжные в ходе обсуждения так и не могут приди к единому мнению относительно вердикта, судебный процесс признают состоявшимся с нарушениями. После этого его могут провести заново.

Данкан сообщила, что является убежденной сторонницей президента Трампа и намерена голосовать за него на следующих президентских выборах. Она подчеркнула, что не боится раскрывать информацию о том, что входила в жюри.

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Как сообщал УНН, члены жюри присяжных в суде города Александрии (штат Вирджиния) по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.