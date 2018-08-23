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ЗМІ: Манафорта не визнали винним за всіма пунктами через позицію однієї з присяжних

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не був визнаний винним за всіма 18 пунктами звинувачення через те, що з цим не погодилася лише одна з членів журі присяжних. Про це повідомив телеканал Fox News, передає УНН.

ЗМІ: Манафорта не визнали винним за всіма пунктами через позицію однієї з присяжних

За його даними, цю інформацію підтвердила 52-річна американка Пола Данкан, яка входила в журі.

За словами Данкан, єдиною противницею визнання Манафорта винним за всіма 18 пунктами була одна жінка, яка заявляла, що у неї “є обгрунтовані сумніви”. “Ми всі намагалися переконати її поглянути на документальні свідчення, ми раз по раз розкладали їх перед нею, але вона все одно говорила, що у неї є обгрунтовані сумніви”, — розповіла Данкан.

Обговорення вердикту серед присяжних тривало чотири дні. Імена членів журі офіційно не розголошуються. Як правило, воно складається в США з 12 осіб, проте в деяких випадках бувають винятки. У разі, якщо присяжні в ході обговорення так і не можуть прийди до єдиної думки щодо вердикту, судовий процес визнають таким, що відбувся з порушеннями. Після цього його можуть провести заново.

Данкан повідомила, що є переконаною прихильницею президента Трампа і має намір голосувати за нього на наступних президентських виборах. Вона підкреслила, що не боїться розкривати інформацію про те, що входила в журі.

Watch the latest video at foxnews.com

Як повідомляв УНН, члени журі присяжних в суді міста Александрії (штат Вірджинія) у справі колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта визнали його винним по восьми з 18 пунктів звинувачення.

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