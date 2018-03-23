СМИ: лидеры стран ЕС приняли решение отозвать своего посла из Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидеры стран-участниц Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили отозвать посла экономического блока в России Маркуса Эдерером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета и слова премьер-министра Швеции Стефана Левена.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте уточнил, что посол Эдерер “отозван для консультаций в Брюссель”. Глава правительства страны подчеркнул, что это пока мера, а не санкция, и посла не отзывают из российской столицы насовсем.
Ранее о решении стран ЕС отозвать своего диппредставителя из Москвы сообщило Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Агентство также отметило, что посла вызвали в Брюссель на консультации.
Кроме этого в правительственных кругах европейских стран думают о возможности отзыва своих дипломатов из России или высылки российских из государств ЕС. По словам собеседника агентства, некоторые страны рассматривают такой сценарий ответа на “дело Скрипаля” и не менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры.
Как сообщал УНН, Мэй, Макрона и Меркель договорились об ответе России за “дела Скрипаля”.