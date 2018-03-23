ЗМІ: лідери країн ЄС прийняли рішення відкликати свого посла з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідери країн-учасниць Євросоюзу за підсумками переговорів на саміті в Брюсселі вирішили відкликати посла економічного блоку в Росії Маркуса Едерера. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Європейської Ради та слова прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рутте уточнив, що посол Едерер “відкликаний для консультацій до Брюсселя”. Глава уряду країни підкреслив, що це поки міра, а не санкція, і посла не відкликають з російської столиці назовсім.
Раніше про рішення країн ЄС відкликати свого диппредставника з Москви повідомило Reuters з посиланням на три дипломатичних джерела. Агентство також відзначило, що посла викликали в Брюссель на консультації.
Крім цього в урядових колах європейських країн думають про можливість відкликання своїх дипломатів з Росії або висилки російських з держав ЄС. За словами співрозмовника агентства, деякі країни розглядають такий сценарій відповіді на “справу Скрипаля” і не менше половини країн-членів ЄС готові піти на такі заходи.
Як повідомляв УНН, Мей, Макрон і Меркель домовилися про відповідь Росії через “справу Скрипаля”.