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ЗМІ: лідери країн ЄС прийняли рішення відкликати свого посла з Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідери країн-учасниць Євросоюзу за підсумками переговорів на саміті в Брюсселі вирішили відкликати посла економічного блоку в Росії Маркуса Едерера. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Європейської Ради та слова прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рутте уточнив, що посол Едерер “відкликаний для консультацій до Брюсселя”. Глава уряду країни підкреслив, що це поки міра, а не санкція, і посла не відкликають з російської столиці назовсім.

Раніше про рішення країн ЄС відкликати свого диппредставника з Москви повідомило Reuters з посиланням на три дипломатичних джерела. Агентство також відзначило, що посла викликали в Брюссель на консультації.

Крім цього в урядових колах європейських країн думають про можливість відкликання своїх дипломатів з Росії або висилки російських з держав ЄС. За словами співрозмовника агентства, деякі країни розглядають такий сценарій відповіді на “справу Скрипаля” і не менше половини країн-членів ЄС готові піти на такі заходи.

Як повідомляв УНН, Мей, Макрон і Меркель домовилися про відповідь Росії через “справу Скрипаля”.

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