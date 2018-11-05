СМИ: лидеры КНДР и Кубы провели переговоры в Пхеньяне

“Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Мигель Марио Диас-Канель Бермудес проинформировали друг друга об успехах и опыте в деятельности партий и государственного руководства двух стран, которые борются за развитие социализма”, — приводит агентство подробности встречи. Отмечается, что лидеры КНДР и Кубы обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в экономике, культуре, медицине, науке и технике.

В честь прибытия кубинского гостя в воскресенье вечером в Пхеньяне состоялся концерт, который посетили Ким Чен Ын и Мигель Диас-Канель с супругами. Как сообщает ЦТАК, присутствующие в зале зрители приветствовали лидера Кубы аплодисментами. Представители северокорейских художественных коллективов подарили ему и его жене букеты цветов.

На концерте выступили лучшие артисты КНДР: государственных хор и оркестр Самчжиён, известный за пределами страны женский вокально-инструментальный ансамбль Моранбон, а также эстрадная группа Ванчжэсан. Они исполнили шедевры мировой музыки, а также популярные северокорейские и кубинские композиции, в том числе песни “Пхеньян самый прекрасный” и “Гуантанамера”.

Как сообщал УНН, посол Южной Кореи в РФ заявил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре.