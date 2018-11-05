ЗМІ: лідери КНДР і Куби провели переговори в Пхеньяні

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин і голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель Бермудес провели переговори в пхеньянській резиденції для почесних гостей “Пекхвавон”. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap та північнокорейське агентство ЦТАК.

“Товариш Кім Чен Ин і товариш Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес поінформували один одного про успіхи і досвіді в діяльності партій і державного керівництва двох країн, які борються за розвиток соціалізму”, — наводить агентство подробиці зустрічі. Відзначається, що лідери КНДР і Куби обговорили питання подальшого розширення співпраці в економіці, культурі, медицині, науці і техніці.

На честь прибуття кубинського гостя в неділю ввечері в Пхеньяні відбувся концерт, який відвідали Кім Чен Ин і Мігель Діас-Канель з дружинами. Як повідомляє ЦТАК, присутні в залі глядачі вітали лідера Куби оплесками. Представники північнокорейських художніх колективів подарували йому і його дружині букети квітів.

На концерті виступили кращі артисти КНДР: державний хор і оркестр Самчжійон, відомий за межами країни жіночий вокально-інструментальний ансамбль Моранбон, а також естрадна група Ванчжесан. Вони виконали шедеври світової музики, а також популярні північнокорейські і кубинські композиції, в тому числі пісні “Пхеньян найпрекрасніший” і “Гуантанамера”.

Як повідомляв УНН, посол Південної Кореї в РФ заявив, що Кім Чен Ин може відвідати Росію в листопаді.

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