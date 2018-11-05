Посол Південної Кореї в РФ заявив, що Кім Чен Ин може відвідати Росію в листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин може відвідати Росію в листопаді. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на посла Республіки Корея в РФ У Юн Гина, інформує УНН.
“Росія попросила, щоб візит пройшов до кінця поточного року, і очікує, що це станеться. Північна Корея, схоже, оцінює час і місце, а також порядок переговорів”, — цитує агентство дипломата. За його словами, поїздка Кім Чен Ина, “з огляду на ряд обставин, швидше за все, відбудеться в листопаді”, пише Yonhap.
У Юн Гин також повідомив, що в першій половині наступного року заплановано візит Володимира Путіна в Південну Корею. За словами дипломата, до кінця нинішнього року сторони почнуть переговори для організації поїздки російського лідера.
Посол також розповів, що Сеул і Москва незабаром почнуть діалог з підготовки до підписання двосторонньої угоди про вільну торгівлю. “Росія стане важливим партнером, який допоможе Кореї просунутися далі на (Євразійський) континент. Необхідно витягти максимум з російського потенціалу, особливо на тлі поліпшення двосторонніх відносин після приходу до влади президента Мун Чже Іна”, — наводить його слова агентство.
Нагадуємо, Північна Корея виступила з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.