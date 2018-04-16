СМИ: королева Елизавета II снялась в фильме об экологических проблемах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II появится в новом документальном фильме, в котором рассказывается о ее планах по созданию глобальной сети инициатив по сохранению лесов во всех 53 странах Содружества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Съемки фильма проходили в саду Букингемского дворца в прошлом году. Премьера состоится в понедельник, 16 апреля в 21:00, на канале ITV1.
В фильме также поднимаются проблемы загрязнения окружающей среды, изменению климата.
Кроме Елизаветы II в фильме также снялись и другие члены королевской семьи Великобритании, в частности, принц Уильям с супругой и принц Гарри. В одном из эпизодов появится также американская актриса Анджелина Джоли, содействовавшая открытию заповедника в Намибии.
Как сообщал УНН, королева Великобритании Елизавета II официально дала согласие на будущий брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.