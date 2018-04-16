ЗМІ: королева Єлизавета II знялася у фільмі про екологічні проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II з'явиться в новому документальному фільмі, в якому розповідається про її плани щодо створення глобальної мережі ініціатив по збереженню лісів у всіх 53 країнах Співдружності. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Зйомки фільму проходили в саду Букінгемського палацу в минулому році. Прем'єра відбудеться в понеділок, 16 квітня в 21:00, на каналі ITV1.
У фільмі також піднімаються проблеми забруднення навколишнього середовища, зміни клімату.
Крім Єлизавети II у фільмі також знялися й інші члени королівської сім'ї Великої Британії, зокрема, принц Вільям з дружиною і принц Гаррі. В одному з епізодів з'явиться також американська актриса Анджеліна Джолі, що сприяла відкриттю заповідника в Намібії.
Як повідомляв УНН, королева Великобританії Єлизавета II офіційно дала згоду на майбутній шлюб принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.