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СМИ КНДР сообщили о подробностях прибытия Ким Чен Ына в Ханой на саммит КНДР - США

СМИ КНДР сообщили о подробностях прибытия Ким Чен Ына в Ханой на саммит КНДР - США

Киев  •  УНН

 • 9005 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Пресса КНДР рассказала о подробностях прибытия председателя Госсовета народной республики Ким Чен Ына в Ханой на "исторический саммит глав КНДР и США". Соответствующую статью опубликовало в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив ее большим количеством фотографий, передает УНН.

В статье подробно описывается прибытие Ким Чен Ына во вторник на вокзал вьетнамской станции Донгданг.

"Уважаемый высший руководитель вышел из поезда и тепло поздоровался с кадрами вьетнамской партии и правительства, которые приехали на встречу", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что лидер КНДР обратил внимание на большое количество людей, выстроившихся вдоль скоростного шоссе, ведущего в Ханой.

"Вдоль дороги на протяжении нескольких сотен ли (в одном или около 500 м - ред) от пограничной станции, куда прибыл спецпоезд, в Ханой, где располагается отель, выстроились массы жителей Вьетнама в несколько шеренг и горячо приветствовали уважаемого высшего руководителя, размахивая флажками двух стран и букетами цветов ", - отмечается в сообщении ЦТАК.

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По информации агентства, по прибытии в Ханой Ким Чен Ын "выразил благодарность партии, правительства и народа Вьетнама за теплый прием и особое гостеприимство".

В Ханое в настоящее время все готово к встрече Ким Чен Ына и Трампа. От саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

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Как сообщал УНН, первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне состоится в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Напомним, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (13:40 по киевскому времени) и должна завершиться в 19:00 (14:00 по киевскому времени). При этом в целом они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (13:15 по киевскому времени), а покинет место проведения встречи в 20:35 (15:35 по киевскому времени) .

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