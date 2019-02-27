ЗМІ КНДР повідомили про подробиці прибуття Кім Чен Ина в Ханой на саміт КНДР - США

У статті детально описується прибуття Кім Чен Ина у вівторок на вокзал в’єтнамської станції Донгданг.

“Шановний вищий керівник вийшов з поїзда і тепло привітався з кадрами в’єтнамської партії і уряду, які приїхали на зустріч”, — підкреслюється в повідомленні.

Відзначається, що лідер КНДР звернув увагу на велику кількість людей, що вишикувалися уздовж швидкісного шосе, що веде в Ханой.

“Уздовж дороги на протязі декількох сотень лі (в одному чи близько 500 м — ред) від прикордонної станції, куди прибув спецпоїзд, до Ханоя, де розташовується готель, вишикувалися маси жителів В’єтнаму в кілька шеренг і гаряче вітали шановного вищого керівника, розмахуючи прапорцями двох країн і букетами квітів”, — наголошується в повідомленні ЦТАК.

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За інформацією агентства, після прибуття в Ханой Кім Чен Ин “висловив подяку партії, уряду і народу В’єтнаму за теплий прийом і особливе гостинність”.

У Ханої в даний час все готово до зустрічі Кім Чен Ина і Трампа. Від саміту лідерів США і КНДР очікують домовленостей про конкретні кроки двох країн щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові.

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Як повідомляв УНН, перший в історії саміт президента США і лідера КНДР відбувся 12 червня минулого року в Сінгапурі. За його підсумками Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, в якому Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Як очікується, їх друга зустріч на вищому рівні відбудеться в столиці В’єтнаму 27-28 лютого.

Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Друга зустріч між лідером КНДР президентом США повинна пройти 27-28 лютого в Ханої. Обидва лідери вже прибули у в’єтнамську столицю. Глава КНДР зупинився в готелі Melia Hanoi, а президент США — в готелі JW Marriott. Бесіда двох лідерів “віч-на-віч”, згідно з повідомленням Білого дому, почнеться в 18:40 за місцевим часом (13:40 за київським часом) і повинна завершитися о 19:00 (14:00 за київським часом). При цьому в цілому вони проведуть разом на території готелю Sofitel Legend Metropole близько двох годин: Трамп прибуде туди о 18:15 (13:15 за київським часом), а покине місце проведення зустрічі о 20:35 (15:35 за київським часом).