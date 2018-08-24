СМИ: число жертв землетрясений в Индонезии превысило 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Число погибших в результате землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 555 человек, говорится в заявлении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Агенство Анадолу".
Согласно информации, более 7 тысяч человек получили ранения.
В результате стихийного бедствия свыше 431 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, разрушены более 74 тысяч жилищ.
Пятого августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Двумя днями ранее были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 6,3 и 6,9 соответственно.
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За последние 18 дней на острове Ломбок было зафиксировано более тысячи афтершоков.
В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Власти ожидают роста числа жертв подземных толчков.
Как сообщал УНН, в начале августа на острове Ломбок в Индонезии прошло масштабное землетрясение, унесшее жизни 436 человек.