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СМИ: число жертв землетрясений в Индонезии превысило 500 человек

Киев • УНН

 • 8625 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Число погибших в результате землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 555 человек, говорится в заявлении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Агенство Анадолу".

СМИ: число жертв землетрясений в Индонезии превысило 500 человек

Согласно информации, более 7 тысяч человек получили ранения.

В результате стихийного бедствия свыше 431 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, разрушены более 74 тысяч жилищ.

Пятого августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Двумя днями ранее были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 6,3 и 6,9 соответственно.

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За последние 18 дней на острове Ломбок было зафиксировано более тысячи афтершоков.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Власти ожидают роста числа жертв подземных толчков.

Как сообщал УНН, в начале августа на острове Ломбок в Индонезии прошло масштабное землетрясение, унесшее жизни 436 человек.

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