Землетрус на острові в Індонезії забрав життя вже 436 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7 на індонезійському острові Ломбок, який стався 5 серпня, сягнула 436 людей. Про це у понеділок повідомив представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо, передає УНН.
"Наслідки землетрусу магнітудою 7 станом на 13 серпня: 436 осіб загинули, 1 353 людини отримали поранення, 352 793 особи були переміщені", - повідомив він.
З його слів, за попередніми даними, збитки від землетрусу досягли більш 5,04 трлн індонезійських рупій (близько 346 млн доларів США).
Землетрус 5 серпня на Ломбоці був настільки сильним, що відчувався на сусідньому острові Балі, де, за даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, загинули дві людини.