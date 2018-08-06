Мощное землетрясение в Индонезии забрало жизни 91 человека

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что число погибших, как ожидается, увеличиться по мере поступления информации из районов, где рухнули или были сильно повреждены тысячи зданий, особенно на севере, эпицентре землетрясения.

Индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков, следующих за землетрясением.

Среди погибших нет иностранцев, а число раненых составило 209 человек, сообщил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Землетрясение было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли два человека.