Потужний землетрус в Індонезії забрав життя 91 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У результаті землетрусу магнітудою 6,9 на курортному острові Ломбок загинули щонайменше 91 особа. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих заявило, що кількість загиблих, як очікується, збільшиться в міру надходження інформації з районів, де завалилися або були сильно пошкоджені тисячі будівель, особливо на півночі, епіцентрі землетрусу.
Індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики повідомило, що після землетрусу в неділю було зареєстровано понад 120 підземних поштовхів, які послідували після землетрусу.
Серед загиблих немає іноземців, а кількість поранених становить 209 осіб, повідомив представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо.
Землетрус був настільки сильним, що відчувався на сусідньому острові Балі, де, за даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, загинули дві людини.