Землетрус в Індонезії: кількість жертв зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У наслідок землетрусу в Індонезії, який стався сьогодні ранком, загинуло 17 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АFР.
Десятки людей постраждали, сотні будинків зруйновані, а у горах сталися зсуви та перегородили туристичні дороги.
Також повідомлено, що є загроза цунамі. Раніше повідомлялося про три жертви.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю в 08:56 за Гринвічем в 93 км на південь від індонезійського міста Муару-Сіберут.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 2,4375 градуса південної широти і 99,3426 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,1 відбувся в п'ятницю в провінції Малуку на сході Індонезії, про загрозу цунамі не повідомлялося.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався в провінції Західна Нуса-Тенгара в Індонезії рано вранці неділі, 30 липня. Загинули щонайменше 14 людей, 162 людей постраждали.