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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36447 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101224 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123303 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130892 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168585 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153139 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180903 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Землетрясение в Индонезии: более 500 туристов оказались заблокированы в горах

Землетрясение в Индонезии: более 500 туристов оказались заблокированы в горах

Киев  •  УНН

 • 15868 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате сошедших после землетрясения оползней 524 туриста оказались заблокированными на горе на популярном индонезийском туристическом острове Ломбок. Об этом в понедельник заявил представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, в числе туристов, оказавшихся заблокированными во время поездки на вулкан Ринджани в провинции Западная Нуса-Тенгара, 166 индонезийцев и 358 иностранцев из США, Великобритании, Малайзии, Канады, Франции, Нидерландов, Таиланда и Сингапура.

С. П. Нугрохо добавил, что военнослужащие, полицейские и волонтеры сейчас проводят совместную спасательную операцию.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара ранним утром воскресенья. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 человека пострадали, более 1000 домов и зданий оказались разрушены.

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