Землетрясение в Индонезии: более 500 туристов оказались заблокированы в горах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате сошедших после землетрясения оползней 524 туриста оказались заблокированными на горе на популярном индонезийском туристическом острове Ломбок. Об этом в понедельник заявил представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По его словам, в числе туристов, оказавшихся заблокированными во время поездки на вулкан Ринджани в провинции Западная Нуса-Тенгара, 166 индонезийцев и 358 иностранцев из США, Великобритании, Малайзии, Канады, Франции, Нидерландов, Таиланда и Сингапура.
С. П. Нугрохо добавил, что военнослужащие, полицейские и волонтеры сейчас проводят совместную спасательную операцию.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара ранним утром воскресенья. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 человека пострадали, более 1000 домов и зданий оказались разрушены.